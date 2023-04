Taiwan: ministro Esteri, stipula accordo commerciale con Usa possibile entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan potrebbe finalizzare un accordo commerciale con gli Stati Uniti entro fine anno. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, durante un’audizione parlamentare, riferendo sugli ultimi progressi compiuti dalle parti nell’ambito dell’Iniziativa commerciale congiunta per il XXI secolo. Taiwan e Usa hanno annunciato l’Iniziativa commerciale congiunta per il XXI secolo lo scorso giugno, al centro di due cicli di colloqui tenuti rispettivamente a New York e Taipei a novembre 2022 e a gennaio 2023. Il progetto prevede discussioni su 12 aree, tra cui iniziative a sostegno dell'anticorruzione, rapporti tra le piccole e medie imprese, disposizioni per l'industria dei servizi e la definizione di standard commerciali. (Cip)