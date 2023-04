Cina: investimenti nel settore ferroviario ai massimi da 10 anni nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nel settore ferroviario effettuati nel primo trimestre in Cina si sono attestati a 16,5 miliardi di dollari, ai massimi da 10 anni e in aumento del 6,6 per cento su base annua. Lo indicano i dati dell’operatore ferroviario statale China Railway (Cr), che attribuisce l’incremento alle politiche governative varate per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture lungo il confine occidentale. Nel corso del 2023, China Railway intende promuovere la costruzione di diversi progetti, soprattutto nella regione autonoma dello Xinjiang, in Tibet e lungo il Nuovo corridoio occidentale terrestre-marittimo, un canale che collega la Cina occidentale agli Stati dell’Associazione del sud-est asiatico (Asean). (Cip)