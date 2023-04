Cina: inflazione al consumo ai minimi da 18 mesi a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Cina è aumentato dello 0,7 per cento su base annua a marzo, toccando i minimi in 18 mesi. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che attribuisce la performance alla ripresa economica disomogenea e all'indebolimento della domanda. “I dati sull’inflazione al consumo nel mese di marzo suggeriscono che nell’economia cinese è in atto un processo di disinflazione, che inaugurerà maggiori margini di manovra per allentare la politica monetaria e stimolare la domanda”, ha dichiarato l’economista della banca d’investimento Guotai Junan International, Zhou Hao. Nello stesso periodo, l’indice dei prezzi alla produzione (Ppi), che misura il costo delle merci al cancello della fabbrica, è sceso del 2,5 per cento su base annua, toccando i minimi da giugno 2020 e registrando il sesto declino consecutivo su base mensile. (Cip)