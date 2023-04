Cina: al via fiera internazionale sui prodotti di consumo, Italia ospite d’onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata ieri in Cina la terza edizione della China International Consumer Products Expo (Cicpe), in calendario fino al 15 aprile prossimo nella metropoli meridionale di Haikou, con l’Italia come ospite d’onore. Incentrata sul tema "Condividere le opportunità di apertura e creare insieme una vita migliore", la fiera ospita oltre 3.300 marchi provenienti dalla Cina e dall’estero, con più di 2 mila acquirenti provenienti da 35 Paesi e regioni. Alla manifestazione di quest’anno partecipano 147 marchi italiani, che spaziano dal comparto automobilistico a quello nautico, dai prodotti agricoli al settore della moda e dell’abbigliamento, dalla cosmetica al settore ricettivo, del mobile e del design. L’Italia è stata rappresentata alla cerimonia d’apertura dal sottosegretario di Stato al ministero degli Esteri, Maria Tripodi. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un breve videomessaggio, in cui ha evidenziato la necessità di promuovere la ripresa economica globale tramite sforzi congiunti. (Cip)