Irlanda del Nord: Biden evidenzierà l’impegno a preservare la pace durante viaggio a Belfast

- Nel suo viaggio in Irlanda del Nord, il presidente statunitense Joe Biden sottolineerà l'impegno degli Stati Uniti per la pace e la prosperità di tutta l'isola. Biden arriverà a Belfast questa sera e sarà accolto dal primo ministro britannico, Rishi Sunak. I due terranno un incontro bilaterale mercoledì, dopo il quale il presidente Biden pronuncerà un discorso per commemorare l'accordo del Venerdì Santo all'Università dell'Ulster. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe inoltre incontrare i rappresentanti di tutti e cinque i principali partiti politici dell'Irlanda del Nord. (Rel)