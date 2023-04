Laos-Vietnam: incontro presidenti, focus su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thongloun, sottolinea l’agenzia di stampa ufficiale “Lao News Agency”, ha ringraziato il suo ospite, che si è insediato alla presidenza a marzo, per aver scelto il Laos come prima meta di un viaggio all’estero. Le parti hanno espresso soddisfazione per la crescita del commercio, che l’anno scorso ha raggiunto 1,7 miliardi di dollari, con un aumento del dieci per cento rispetto al precedente. Nel Laos ci sono 239 progetti con investimenti vietnamiti, per un totale di 5,36 miliardi di dollari investiti. I presidenti si sono impegnati a rafforzare ulteriormente le relazioni. Il presidente vietnamita ha incontrato anche il primo ministro, Sonexay Siphandone, e il presidente dell’Assemblea nazionale (il parlamento unicamerale). Saysomphone Phomvihane. (Fim)