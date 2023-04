Usa: sparatoria in Kentucky, bilancio sale a sei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a sei morti, incluso l’assalitore, il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta ieri in una filiale della Old National Bank a Louisville, in Kentucky. La polizia ha confermato la morte del responsabile: si tratta di un ex dipendente della banca, il 25enne Connor Sturgeon. Secondo le informazioni fornite dagli investigatori, Sturgeon lavorava nella banca da circa un anno, ma la scorsa settimana gli era stata consegnata una notifica di licenziamento. Il responsabile ha fatto irruzione nella banca armato di un fucile Ar-15 attorno alle 8.15 di ieri (ora locale), poco prima dell'apertura, bersagliando i presenti. Secondo l'emittente televisiva "Cnn", l'uomo ha trasmesso l'intera sparatoria in diretta streaming su Instagram, ma la piattaforma ha prontamente cancellato il video. Nella sparatoria almeno nove persone sono rimaste ferite, incluso un agente di polizia 26enne, che avrebbe subito una ferita di arma da fuoco alla testa. (Was)