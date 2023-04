Ucraina: Kiev costretta a rivedere piani militari dopo fuga documenti riservati del Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fuga di documenti riservati del dipartimento della Difesa Usa, contenenti presunte informazioni in merito all'imminente offensiva dell'Ucraina nei territori orientali del Paese occupati dalle forze russe, ha costretto Kiev a rivedere i propri piani militari. Lo ha riferito all'emittente televisiva "Cnn" una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky. La "Cnn", ha vagliato 53 dei documenti riservati trapelati nei giorni scorsi, che sembrano risalire ad un periodo compreso tra metà febbraio e l'inizio di marzo. Da un documento emerge che gli Usa hanno spiato il presidente ucraino: una circostanza che secondo la fonte vicina a Zelensky "non è sorprendente". Dai documenti emergerebbe inoltre che il capo dello Stato ucraino aveva "suggerito" di colpire i punti di schieramento delle forze russe nella regione di Rostov utilizzando velivoli d'attacco senza pilota, gli unici sistemi a disposizione delle forze di Kiev che dispongano della portata necessaria. I documenti - scrive la "Cnn" - contribuirebbero a spiegare la riluttanza di Washington a consegnare a Kiev missili a lungo raggio, che l'Ucraina potrebbe utilizzare contro bersagli sul territorio della Russia. Nel fine settimana il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, ha bollato i documenti trapelati come falsi, sostenendo che non abbiano "nulla a che fare con i piani reali dell'Ucraina" e che si basino "su una grande mole di informazioni fittizie" disseminate dalla Russia. (Was)