Giappone-Cina: Tokyo ospita colloqui di alto livello sugli affari marittimi

- Il Giappone ha espresso "profonda preoccupazione" alla Cina per la crescente attività condotta congiuntamente dalle forze armate cinesi e russe nelle acque attorno all'Arcipelago del Giappone. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri del Giappone, a margine di un dialogo di alto livello sugli affari marittimi che si è tenuto in presenza ieri a Tokyo, per la prima volta da maggio 2019. Durante l'incontro, il Giappone ha anche ribadito l'importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan, in risposta alle esercitazioni militari effettuate da Pechino attorno all'Isola a seguito dei colloqui tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e il presidente della Camera Usa Kevin McCarthy. Negli ultimi anni i colloqui del meccanismo consultivo bilaterale sugli affari marittimi tra Giappone e Cina si erano tenuti online a causa della pandemia. Oltre alle continue intrusioni di navi cinesi nelle acque territoriali giapponesi al largo dell'atollo conteso delle Senkaku (Diaoyu in cinese), Tokyo ha espresso preoccupazione per l'estrazione unilaterale di gas naturale da parte della Cina in un'area contesa nella regione, ha riferito il ministero. Durante l'incontro, i due Paesi hanno riaffermato l'intenzione di lavorare per attuare un accordo del 2008 sullo sfruttamento congiunto delle riserve di idrocarburi nell'area. (Git)