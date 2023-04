Usa: Covid, Biden firma provvedimento che pone fine all'emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso federale che decreta la fine immediata dell'emergenza nazionale legata alla pandemia di Covid-19. Il provvedimento, che ha diviso i Democratici, è stato recentemente approvato dal Senato federale con una maggioranza bipartisan di 68 voti favorevoli e 23 contrari. La Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana aveva già approvato la misura il mese scorso. Prima del volto, il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha informato i suoi colleghi che il presidente Joe Biden non avrebbe opposto il veto al provvedimento, nonostante le sollecitazioni in tal senso di una parte del suo partito. La Casa Bianca intendeva comunque decretare la fine dell'emergenza nazionale il prossimo 11 maggio: una fonte citata dal quotidiano "The Hill" ha riferito che l'amministrazione presidenziale intende comune "continuare a lavorare con le agenzie per ridurre progressivamente l'emergenza nazionale col massimo preavviso possibile per i cittadini che potrebbero esserne coinvolti". Come sottolineato dalla stampa Usa, la firma del provvedimento comporta anche la decadenza del cosiddetto "Titolo 42", un decreto che consentiva il respingimento immediato dei migranti irregolari al confine con il Messico sulla base di rischi di natura sanitaria. (Was)