Corea del Sud-Usa: fuga documenti Pentagono, Seul nega di aver subito spionaggio

- Il vice consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Kim Tae-hyo, ha negato oggi che Seul abbia subito attività di spionaggio da parte degli Stati Uniti, come sembra emergere da alcuni dei presunti documenti riservati trapelati nei giorni scorsi dal dipartimento della Difesa Usa. Secondo il funzionario, il contenuto dei documenti in questione è "alterato" e "non veritiero". I documenti - parte di una vasta fuga d'informazioni riservate del Pentagono relative al conflitto in Ucraina - riporterebbero discussioni private tra funzionari coreani, preoccupati che i proiettili d'artiglieria forniti da Seul agli Stati Uniti possano essere reindirizzati alle forze di Kiev. La possibilità di uno spionaggio degli Stati Uniti ai danni dell'alleato sudcoreano rischia di adombrare l'imminente visita di Stato del presidente Yoon Suk-yeol a Washington, in programma il 26 aprile. Kim ha però smentito il contenuto dei presunti documenti riservati, affermando che "i due Paesi hanno formulato la medesima valutazione, secondo cui gran parte delle informazioni divulgate è stata alterata". La Corea del Sud ha rifiutato sinora di fornire armi all'Ucraina, sulla base di una legge in vigore nel Paese che proibisce l'invio di armi a Paesi in conflitto. (Git)