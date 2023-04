Giappone: Kishida commenta vittoria elezioni locali, ora accelerare attività del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha commentato l'esito favorevole delle elezioni locali che si sono svolte nel Paese domenica 9 aprile, affermando che la coalizione di governo deve ora intensificare l'attività sulla base delle priorità dei cittadini. "Dobbiamo rimanere pronti ad affrontare le difficoltà" pur prendendo atto del sostegno degli elettori, ha detto il capo del governo. Le elezioni di domenica hanno interessato in tutto nove governi prefetturali e le amministrazioni di sei grandi città, oltre ad assemblee locali in 41 prefetture e 17 grandi centri urbani. Il Partito liberaldemocratico (Ldp) del premier Kishida ha visto aumentare la propria rappresentanza locale, vincendo le elezioni governatoriali nella prefettura settentrionale di Hokkaido e di quella sud-occidentale di Oita. I candidati dell'Ldp sono stati invece sconfitti da esponenti del Partito dell'innovazione nelle prefetture di Osaka e Nara. I Liberaldemocratici hanno conquistato 1.153 dei 2.260 seggi delle assemblee prefetturali interessate dal voto. Una seconda tornata di elezioni locali è in programma il prossimo 23 aprile, e coinciderà con elezioni suppletive per cinque seggi vacanti nel parlamento nazionale. (Git)