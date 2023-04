Usa-Bangladesh: Blinken a colloquio col ministro degli Esteri Momen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abdul Momen. Lo ha riferito il dipartimento di Stato Usa, che ha riportato le dichiarazioni dei due funzionari all'inizio dell'incontro. Blinken e Momen hanno espresso l'impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale sviluppatasi nell'arco degli ultimi 50 anni. Blinken ha aggiunto che gli Stati Uniti osserveranno attentamente le prossime elezioni in programma nel Bangladesh, per assicurarsi che "diano un forte esempio di elezioni libere ed eque nella regione e nel mondo". (Was)