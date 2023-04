Usa: vicesegretaria di Stato Sherman in visita a New Orleans, Santo Domingo e Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, è impegnata in un viaggio ufficiale a New Orleans, nello Stato Usa della Louisiana, a Santo Domingo e a Buenos Aires, in Argentina. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. A New Orleans Sherman ha incontrato "funzionari, studenti e leader comunitari locali" per "meglio comprendere come realizzare una politica estera Usa più innovativa e inclusiva". Nella Repubblica Dominicana, Sherman incontrerà il presidente Luis Abinader, il ministro degli Esteri Robert Alvarez e alti funzionari locali. discutendo anche la situazione ad Haiti. A Buenos Aires, infine, la vicesegretari parteciperà alle celebrazioni per il40mo anniversario del ritorno del Paese alla democrazia e i 200 anni di relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, e incontrerà tra gli altri il ministro degli Esteri Santiago Cafiero. (Was)