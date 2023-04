Medio Oriente: scontri tra palestinesi e Forze di difesa israeliane a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno condotto un'operazione nell'area del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, alla ricerca dei sospetti autori degli attacchi dei giorni scorsi, in particolare l'attacco compiuto con armi da fuoco nella valle del Giordano, nel quale hanno perso la vita tre donne. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese "Maan News", secondo cui gruppi di giovani palestinesi hanno tentato di reagire alla presenza delle Idf. Nel corso degli scontri, queste ultime hanno circondato e perquisito l'abitazione di uno dei sospettati, arrestando un numero imprecisato di giovani. Quindi, hanno inviato rinforzi in diversi quartieri di Jenin, in particolare ad al Hadaf e ad al Jabriyat, dove hanno arrestato due fratelli, e nel vicino villaggio di Burqin.