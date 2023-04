Usa: "Wsj", deputati hanno scambiato titoli bancari mentre regolavano il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due deputati del Congresso federale Usa hanno scambiato titoli bancari il mese scorso, proprio mentre lavoravano a misure in risposta al fallimento di due importanti banche regionali nel Paese. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", che fa i nomi del deputato democratico dell'Oregon Earl Blumenauer e della deputata repubblicana di New York Nicole Malliotakis. Il primo avrebbe effettuato almeno tre compravendite di titoli bancari mentre sponsorizzava un disegno di legge sul rafforzamento delle restrizioni sulle società finanziarie a seguito del fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank; la deputata repubblicana, invece, avrebbe acquistato titoli di una banca regionale prima che una sua controllata concordasse l'acquisizione di parte dei depositi di Signature Bank, dopo la chiusura di questa banca decretata dai regolatori federali. Secondo il quotidiano, le indiscrezioni potrebbero rafforzare la spinta a vietare la compravendita di titoli di borsa ai membri del Congresso. (Was)