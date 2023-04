Filippine: Marcos, Usa non potranno usare basi militari a fini offensivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha ribadito ieri che la concessione alle forze Usa di quattro nuove basi militari sul territorio nazionale ha il solo fine di rafforzare le capacità di difesa del territorio, e che gli Stati Uniti non potranno utilizzarle a fini offensivi. "Non consentiremo che le nostre basi militari vengano utilizzare per alcuna azione offensiva", ha detto Marcos alla viglia della più vasta esercitazione congiunta mai intrapresa dalle forze armate dei due Paesi. Secondo il presidente, la recente espansione dell'accordo di difesa bilaterale "ha il solo scopo di aiutare le Filippine qualora ne avessero bisogno". (segue) (Fim)