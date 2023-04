Russia: Usa assegnano a Evan Gershkovich lo status di “cittadino detenuto ingiustamente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha designato ufficialmente Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” recentemente arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio, come “cittadino detenuto ingiustamente”. L’assegnazione del suddetto status, confermata dal quotidiano, fa sì che il caso passi ora all’ufficio del dipartimento che si occupa di negoziare il rilascio di ostaggi statunitensi detenuti all’estero. Secondo le fonti, la procedura sarebbe stata completata in tempi record, dal momento che le autorità russe hanno finora impedito agli impiegati del consolato Usa in Russia di accedere al giornalista.(Was)