Usa: vicepresidente Harris annuncia 1,7 miliardi di dollari di sussidi a banche locali

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha annunciato ieri lo stanziamento di sussidi per 1,7 miliardi di dollari a beneficio di più di 600 istituti di credito locali, per il sostegno al credito di piccole imprese, imprenditori, enti non profit e immobili residenziali e commerciali colpiti dalla pandemia di Covid-19. I sussidi sono parte del Fondo per le istituzioni finanziarie di sviluppo comunitario del dipartimento del Tesoro, e verranno destinati selettivamente alle minoranze etniche. (Was)