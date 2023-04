Usa: assalto al Congresso, Trump cerca di bloccare testimonianza di Mike Pence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di Donald Trump hanno fatto ricorso in appello contro la recente decisione di un giudice, in base alla quale l’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, dovrà testimoniare nel quadro delle indagini del dipartimento della Giustizia sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. La mossa dello staff legale di Trump arriva dopo che Pence ha dichiarato di non voler ricorrere in appello contro la decisione del giudice James Boasberg, il quale ha chiesto all’ex vicepresidente di rispondere ad alcune domande sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020, da parte di Trump e dei suoi alleati. (Was)