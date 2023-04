Roma: famiglia con bimbo di un anno si ribalta con auto nella galleria su A12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pasquetta da brividi, oggi pomeriggio, per una famiglia che con la macchina si è ribaltata all’interno del tunnel sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 al km 48 in direzione Civitavecchia dove l’utilitaria, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è capottata. All’interno c’era un padre, la madre e il loro figlio di un anno oltre a due cagnolini. L’intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia è servito per estrarre la famiglia e gli animali dall’abitacolo dell’auto. Per fortuna ferite lievi per tutti. La famiglia è stata affidata alle cure degli operatori del 118 mentre i due cagnolini ai familiari. Sul posto gli agenti della polizia stradale che ha effettuato i rilievi dell’incidente.(Rer)