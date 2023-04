Usa: Camera, da repubblicani mandato di comparizione per direttore Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia alla Camera dei rappresentanti, il repubblicano Jim Jordan, ha emesso un mandato di comparizione nei confronti del direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), chiedendo la sua testimonianza in merito ad un appunto (successivamente ritirato) in cui l’agenzia sottolineava la necessità di raccogliere informazioni su presunti legami tra i gruppi di suprematisti bianchi statunitensi ed alcuni esponenti della Chiesa cattolica. Nel documento, prodotto dalla sede Fbi di Richmond, in Virginia, si sottolineava la necessità di raccogliere informazioni in merito a “preoccupanti segnali di radicalizzazione”. L’appunto ha portato negli ultimi mesi a diversi attacchi da parte di esponenti del Partito repubblicano, i quali hanno accusato il governo e le agenzie federali di voler “attaccare” la Chiesa cattolica negli Stati Uniti, dopo che la Corte suprema ha abolito il diritto costituzionale all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973, la scorsa estate. Nel documento, l’Fbi segnala “crescenti legami” tra gruppi di nazionalisti bianchi e “cattolici radicalizzati”, sottolineando che questi ultimi rappresenterebbero una minoranza all’interno della Chiesa. (Was)