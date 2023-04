Medio Oriente: migliaia di coloni israeliani protestano in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi, migliaia di coloni e di attivisti israeliani di estrema destra, inclusi i ministri della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, e delle Finanze, Bezalel Smotrich, hanno organizzato una marcia di protesta attraverso la Cisgiordania, fino all’insediamento sgomberato di Evyatar, di cui chiedono il ripopolamento. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”. La marcia si è svolta sotto la sorveglianza delle Forze di difesa israeliane (Idf), che nel primo pomeriggio, in prossimità del villaggio di Beita, avevano risposto alla sassaiola di gruppi di palestinesi con gas lacrimogeno e proiettili di gomma, ferendo due persone. Qualche ora prima, vicino al villaggio palestinese di Gerico, in Cisgiordania, un giovane palestinese era stato ucciso dalle Idf. Notizie discordanti sono state diffuse dai media israeliani sul numero dei partecipanti alla marcia, 17 mila secondo l’emittente pubblica “Kan”, 10 mila secondo “Canale 12”. “Non ci arrenderemo al terrorismo”, ha dichiarato Ben Gvir, “né ad Evyatar, né a Tel Aviv. Se ti arrendi al terrorismo, ti arrendi ovunque, ma noi siamo qui per dire che il popolo ebraico è forte”. Il ministro della Sicurezza nazionale è stato apostrofato da alcuni manifestanti, che lo accusavano di non fare abbastanza per proteggerli, malgrado le promesse elettorali sul ripristino della sicurezza in Israele. (Res)