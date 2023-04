Egitto: tasso di inflazione annuale al 33,9 per cento nel mese di marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale dell’Egitto nel mese di marzo è stato del 33,9 per cento, in aumento rispetto al 12,1 per cento dello stesso mese dell’anno precedente. Lo riferisce l’Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica (Capmas) in un comunicato stampa. Secondo il documento, nelle città l’inflazione ha toccato il 32,7 per cento, registrando un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto al mese precedente. Un livello che si avvicina al massimo storico del 32,95 per cento registrato nel luglio 2017. L’impennata dell’inflazione in Egitto è dovuta principalmente all’aumento dei prezzi dei generi alimentari, in particolare pane e cereali, che a febbraio è stato del 62,9 per cento su base annua. Alla fine di marzo, per contrastare l’inflazione, la Banca centrale egiziana aveva aumentato i tassi di interesse di circa 200 punti base, portando i tassi sui prestiti al 19,5 per cento e quelli sui depositi al 18,25 per cento. (segue) (Cae)