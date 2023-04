Egitto: tasso di inflazione annuale al 33,9 per cento nel mese di marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese è tra i più colpiti dagli effetti economici della guerra in Ucraina, in quanto dipende fortemente dalle importazioni per la sua fornitura di grano, mais, soia e olio commestibile e una parte significativa di queste importazioni provengono dalla Russia e dall’Ucraina. Inoltre, circa 22 miliardi di dollari sono usciti dal mercato dopo lo scoppio della crisi russo-ucraina. Il grave shock per le importazioni alimentari, dunque, ha peggiorato l’insicurezza alimentare, soprattutto a causa delle drastiche riduzioni delle riserve di grano. In Egitto, si stima che le famiglie più povere spendano quasi la metà (45 per cento) del loro reddito per il cibo; e l’inflazione dei prezzi alimentari è stata quasi doppia rispetto all’inflazione complessiva (24,8 per cento a maggio 2021); i prezzi del grano sono aumentati del 50 per cento dall’inizio di febbraio 2022 e dell’80 per cento da marzo 2021. Il tasso di inflazione annuo in Egitto è salito al 32,9 per cento a febbraio, rispetto al 10 per cento dello stesso mese del 2022. Per far fronte all’inflazione, il governo egiziano ha introdotto riforme del sistema di sussidi alimentari e ha fatto investimenti significativi nelle infrastrutture di stoccaggio degli alimenti. (Cae)