Polizia: gli auguri del mondo politico-istituzionale per i 171 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Auguri alla Polizia di Stato. Da 171 anni al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione. Grazie per ciò che fate e per esserci sempre. Buona Pasquetta a tutti e un grazie a chi, anche in questi giorni di festa, è al lavoro per i cittadini, per l'Italia e per la sicurezza di tutti noi", afferma su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Augurando un buon lunedì dell'Angelo a tutti gli italiani, rivolgo un pensiero speciale alle donne e agli uomini della Polizia di Stato nel giorno del 171esimo anniversario della fondazione. Grazie per esserci sempre", sottolinea su Twitter il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. "Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all'impegno quotidiano e al sacrificio. Grazie per quello che fate e quello che farete: in arrivo 2.100 nuovi inserimenti tra le Forze dell'ordine, da tutelare e proteggere sempre", scrive sempre su Twitter l'altro vicepremier e titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Siete il punto di riferimento delle nostre comunità. Professionalità, equilibrio e umanità sono i tratti comuni che vi contraddistinguono nella attività quotidiana al servizio del Paese", segnala il responsabile del Viminale, Matteo Piantedosi. "Tanti auguri alla Polizia di Stato! Con uniformi e mezzi diversi ma insieme, quotidianamente, agli uomini e alle donne della Difesa al servizio del Paese e della collettività", dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Auguri alla Polizia di Stato. Grazie di cuore a tutti gli agenti per essere sempre al nostro fianco. Siete il volto amico di ogni italiano, i custodi dei valori più alti del nostro Paese", segnala il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)