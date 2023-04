Georgia-Nord Macedonia: presidente Osce Osmani, ci battiamo per soluzione pacifica conflitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord si batte per una soluzione pacifica, globale e sostenibile dei conflitti che colpiscono la Georgia. Lo ha affermato Il presidente dell'Osce e ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, in visita ufficiale nel Paese caucasico. "In qualità di Paese che presidenzia l'Osce, la Macedonia del Nord, insieme all'Unione europea e all'Onu, si impegna per una risoluzione pacifica, globale e sostenibile dei conflitti che colpiscono la Georgia", ha dichiarato il ministro nella conferenza stampa congiunta con il premier georgiano Irakli Garibashvili, dopo il loro incontro di oggi a Tbilisi. (Seb)