Usa: Nashville, Consiglio comunale vota per riammettere deputato democratico espulso alla Camera

- Il Consiglio comunale di Nashville, in Tennessee ha votato all’unanimità per riammettere alla Camera dei rappresentanti statale Justin Jones, uno dei due deputati democratici espulsi nei giorni scorsi per aver partecipato a proteste in aula contro la violenza armata, a seguito della sparatoria recentemente avvenuta in una scuola elementare di Nashville. Il voto consente di avviare da subito la procedura per la riammissione del deputato, espulso grazie alla solida maggioranza dei repubblicani all’interno dell’Assemblea dello Stato. (Was)