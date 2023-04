Usa: da domani Blinken in missione in Regno Unito, Irlanda, Vietnam e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, inizia domani una missione internazionale che porterà Gran Bretagna e Asia per una settimana. Il titolare della diplomazia Usa, fa sapere il dipartimento di Stato, accompagnerà il presidente Joe Biden, nella missione che svolgerà nel Regno Unito e in Irlanda fino al 14 aprile. Blinken farà rotta quindi ad Hanoi per celebrare il decimo anniversario dell'accordo di cooperazione con il Vietnam. Con le autorità locali, si legge nella nota, Blinken riaffermerà la visione dell'Indo-Pacifico come di una regione "pacifica, prospera e resiliente". Il segretario di Stato si recherà quindi a Karuizawa, Giappone, per prendere parte al vertice dei ministro degli Esteri del Paesi del G7. In agenda, ricorda la nota, la discussione di temi di interesse globali, come compresa l'aggressione della Russia in Ucraina, il disarmo e lo non proliferazione nucleare, la sicurezza energetica ed alimentare, oltre alla stabilità della regione Indo-Pacifica. (Was)