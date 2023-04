© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' bello vedere tante persone a passeggio qui, immerse nella storia dell'antica Roma a conoscere il passato, coltivando la memoria. Una giornata in un museo o in un parco archeologico arricchisce tutti. Oggi sono al parco archeologico di Ostia antica. Grazie agli addetti al sito per il loro lavoro". Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.(Rin)