Musei: Sangiuliano, numeri notevoli confortano nostro lavoro

- "In questi due giorni ho personalmente parlato al telefono con molti direttori di musei e parchi archeologici, si confermano numeri notevoli che confortano il nostro lavoro. Questa mattina ho visitato il parco archeologico di Ostia Antica, ricco di reperti, uno dei più vasti. Sono andato a ringraziare, come ieri a palazzo Barberini, gli addetti al sistema dei beni culturali che, con il loro lavoro, rendono possibile questi successi di pubblico. Siamo impegnati a spendere rapidamente e bene le risorse del Pnrr e altri stanziamenti per guadagnare in efficienza e qualità dei servizi. I musei e i parchi archeologici sono la geografia della nazione, memoria storica del popolo italiano. Visitarli consente a ciascuno di noi di arricchirsi". Lo dichiara, in una nota, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi dati disponibili relativi all’affluenza di visitatori nei luoghi della cultura statali, nei giorni di Pasqua e Pasquetta. (segue) (Com)