Ucraina: “Washington Post”, Egitto ha programmato forniture di missili alla Russia

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, avrebbe chiesto ai vertici militari del Paese di avviare la produzione di almeno 40 mila tra missili e proiettili di artiglieria da fornire alla Federazione Russa. È quanto si legge in uno dei documenti di intelligence statunitensi le cui copie sono comparse tra febbraio e marzo su Discord, una applicazione di messaggistica utilizzata dalle persone che giocano online, ottenuto dal “Washington Post”. Nel documento, datato 17 febbraio 2023, si fa riferimento a conversazioni tra il presidente egiziano e alcuni alti funzionari dell’esercito, in cui si valuta la possibilità di fornire a Mosca proiettili di artiglieria e polvere da sparo. Nelle conversazioni, Al Sisi avrebbe chiesto di tenere “segreta” la produzione dei missili, per “evitare problemi con l’Occidente”. Un funzionario Usa rimasto anonimo, interpellato dal quotidiano, ha affermato che le autorità di Washington “non hanno prove che dimostrino se il programma sia stato messo in pratica o meno”. (Was)