Roma: 11 mila visitatori al Bioparco per la Pasquetta (2)

- "Partecipando alle attività - racconta la presidente Palanza -, i visitatori hanno appreso che le uova possono essere grandi, piccole, lisce, rugose, bianche o colorate, gelatinose o protette da un guscio, affusolate, schiacciate, appuntite o perfettamente ovali. E poi che vengono deposte a terra, nei nidi, in acqua o non vengono deposte perché si schiudono nel corpo materno. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutto lo staff del Bioparco – conclude Palanza - che si è prodigato per rendere sicura, piacevole ed interessante la visita del nostro pubblico". (Rer)