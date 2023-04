Clima: Bonelli (Avs), Fd'I chiede carcere per vernice "lavabile" su monumenti? E per chi uccide per inquinamento?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se per un lancio di vernice 'lavabile' il partito di Giorgia Meloni prevede il carcere fino a tre anni, quanto carcere dobbiamo prevedere per chi inquina contribuendo a mietere vittime, e per chi continua con politiche che devastano il clima? Faccio presente a Fratelli d'Italia, che si dimostra forcaiolo solo con i deboli, che esiste già un articolo del Codice penale, il 733, che punisce il danneggiamento di beni culturali, se danneggiamento c'è stato. Io non condivido certe azioni di Ultima generazione, ma il partito di Giorgia Meloni governa e purtroppo ha preso una strada che contrasta le politiche sul clima, e si sta assumendo una grave responsabilità nei confronti delle future generazioni". Lo afferma, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in merito al disegno di legge su cui starebbe lavorando Fd'I. (Com)