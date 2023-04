Turchia: oggi colloqui con l’Arabia Saudita a Riad, prossimamente con Yemen e Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il vice ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Waleed bin Abdul Karim al Khuraiji, ha ricevuto presso la sede del minsitero l’omologo turco, Burak Akcapar, e la sua delegazione. Lo hanno riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa” e la turca "Anadolu". Durante l’incontro, che costituisce la prima tornata di consultazioni tra i due Paesi, i due vice ministri hanno discusso della cooperazione bilaterale e dei modi per intensificarla, oltre che di questioni regionali e internazionali di interesse comune. Ai colloqui ha partecipato l’ambasciatore turco in Arabia Saudita, Fatih Ulusoy. Secondo “Anadolu”, Akcapar prossimamente terrà colloqui con rappresentanti dei governi dello Yemen e del Kuwait, prima a Riad e poi in Kuwait. Il vice ministro degli Esteri turco, inoltre, incontrerà il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jasem Mohammed al Budaiwi. È previsto per i primi di maggio, invece, un incontro a Mosca tra il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, e gli omologhi di Russia, Iran e Siria. Cavusoglu, inoltre, in un’intervista all’emittente turca “A Haber”, ha spiegato che dell’incontro a quattro e della sua possibile data aveva già parlato lo scorso venerdì con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in occasione della sua visita ad Ankara. Obiettivo delle consultazioni sarà riprendere il processo di pace per la Siria, alla luce degli ultimi cambiamenti geopolitici. Stabilità, pace, lotta al terrorismo e garanzie sull’integrità territoriale siriana saranno tra i principali temi da trattare. (Res)