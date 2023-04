Usa: aborto, compagnie farmaceutiche contestano la sentenza contro il farmaco mifepristone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici di più di 250 compagnie farmaceutiche statunitensi si sono espressi pubblicamente contro una recente sentenza che ha messo in discussione il via libera dell’Agenzia federale per l’alimentazione e il farmaco (Fda) al mifepristone, uno steroide sintetico utilizzato come farmaco per l’aborto chimico nei primi due mesi di gravidanza. Nella lettera firmata dai vertici di alcune delle maggiori aziende Usa, come l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, o il presidente di Biogen, Alisha Alaimo, si chiede al giudice di annullare la decisione. “La sentenza ha ignorato decenni di ricerca scientifica e precedenti legali”, si legge nel documento. Le compagnie farmaceutiche hanno anche affermato che la decisione del giudice Matthew Kacsmaryk, del tribunale del distretto settentrionale del Texas, rischia di “minare l’autorità della Fda per quanto riguarda l’approvazione di nuovi farmaci, e rappresenta quindi un rischio per tutta l’industria”. (Was)