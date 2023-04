Usa: sparatoria in Kentucky, il responsabile era un ex dipendente della banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di cinque morti, incluso l’assalitore, il bilancio attuale delle vittime dopo la sparatoria avvenuta oggi in una banca a Louisville, in Kentucky. La polizia ha confermato la morte del responsabile, aggiungendo che almeno nove persone ferite sono state portate in ospedale dopo l’incidente. Secondo quanto appreso dall’emittente “Cnn”, le forze dell’ordine ritengono che l’assalitore, di cui non è stato diffuso ancora il nome, abbia agito da solo, utilizzando un fucile d’assalto Ar-15. Si tratterebbe di un ex dipendente della banca. (Was)