Ucraina: Casa Bianca su documenti classificati, non sappiamo se ce ne siano altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sui documenti classificati pubblicati negli ultimi giorni su una serie di piattaforme social, tra cui Twitter e Telegram, relativamente alla situazione in Ucraina e alla controffensiva che Kiev si sta preparando a lanciare in primavera contro la Russia. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non sappiamo se quelli trapelati negli ultimi giorni siano gli unici documenti interessati dalla breccia”, ha precisato. (Was)