- VARIE- La Croce rossa italiana presenta il rapporto su Ripresa e ricostruzione post-disastro. Il modello normativo italiano e il sisma nel Centro Italia del 2016-2017. All'incontro parteciperanno, tra gli altri: Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Guido Castelli, Commissario per la Ricostruzione post terremoto del Centro Italia. Sala Azzurra della Cri in via Ramazzini 31 a Roma (ore 11) (Rer)