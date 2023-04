Usa: aborto, dipartimento Giustizia chiede di bloccare sentenza contro il farmaco mifepristone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto ad una corte d’appello federale di bloccare temporaneamente una recente sentenza del giudice Matthew Kacsmaryk, del tribunale del distretto settentrionale del Texas, il quale ha contestato il via libera dell’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) al mifepristone, uno steroide sintetico utilizzato come farmaco per l’aborto chimico nei primi due mesi di gravidanza. Il governo federale ha chiesto alla corte d’appello di congelare temporaneamente la sentenza, la quale avrebbe vietato il farmaco in tutto il Paese a partire dalla mezzanotte di venerdì prossimo. (Was)