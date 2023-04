Usa: Biden dopo sparatoria a Louisville, Congresso deve agire contro violenza armata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso deve finalmente agire per proteggere le comunità statunitensi contro gli episodi di violenza armata, sempre più frequenti. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo la sparatoria avvenuta oggi in una banca a Louisville, in Kentucky, a seguito della quale hanno perso la vita cinque persone (incluso il responsabile). “Ancora una volta, abbiamo assistito questa mattina all’ennesimo episodio di violenza armata: quante persone devono ancora morire per spingere il Congresso ad agire?”, ha detto. (Was)