Iraq: drone di provenienza sconosciuta cade nella regione autonoma del Kurdistan (3)

- L’8 aprile, Mazlum Abdi aveva condannato via Twitter l'episodio, puntando il dito contro la "violazioni" continue compiute da Ankara in Iraq e in Siria, che "potrebbero avere gravi ripercussioni sulla regione". Nel suo messaggio su Twitter, inoltre, si legge che "la posizione dell'Unione patriottica del Kurdistan, favorevole ai fratelli (curdi) in Siria irrita la Turchia". Vale la pena ricordare che il governatorato di Dohuk, nel luglio 2022, è stato teatro del massacro di un gruppo di turisti iracheni che si trovavano in un resort delle alture di Zakho. In un attacco a colpi di mortaio, di cui il governo iracheno aveva attribuito la responsabilità alla Turchia, nove persone, di cui tre bambini, erano rimaste uccise e oltre 20 avevano riportato ferite di varia gravità. Anche le autorità di Erbil avevano condannato l’atto, incolpandone Ankara. La Turchia, da parte sua, aveva negato fermamente qualsiasi coinvolgimento. (Irb)