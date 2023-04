Spagna: governo scrive a Ferrovial affinché desista da trasferimento sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha inviato oggi una lettera all'azienda di infrastrutture Ferrovial affinché desista dalla sua decisione di trasferire la sede centrale nei Paesi Bassi. Il sottosegretario di Stato all'Economia, Gonzalo García Andres, ha evidenziato che nelle missiva recapitata alla società si indica che, contrariamente da quanto sostenuto da Ferrovial, le analisi della Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) e dello stesso ministero dell'Economia non ritengono necessario il trasferimento della sede legale nei Paesi Bassi per essere quotata direttamente alla Borsa di New York Dopo aver sviluppato le argomentazioni tecniche a sostegno di questa tesi, il numero due del ministero giustifica la sua lettera per poter informare "adeguatamente" l'Assemblea generale degli azionisti sulla questione nonché sui loro possibili rischi o imprevisti. Andres ha ribadito nella missiva consultata dal quotidiano "El Pais", che non esiste alcun ostacolo normativo che impedisca a un'azienda spagnola di essere quotata alla borsa statunitense, e che quindi non c'è alcuna "motivazione economica" per questa decisione.(Spm)