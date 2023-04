Russia-Ucraina: Mosca annuncia nuovo scambio prigionieri, 106 militari russi liberati da Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 106 i militari russi tornati in patria a seguito di un nuovo scambio di prigionieri con l'Ucraina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. "In seguito a un processo negoziale complesso, 106 soldati delle Forze armate russe sono tornati dal territorio controllato dal regime di Kiev. Tutti i militari sono attualmente nel territorio della Russia", si legge nel comunicato. I militari rilasciati faranno ritorno a Mosca su aerei da trasporto delle forze aerospaziali russe per ricevere cure mediche e riabilitazione fornite dagli specialisti del ministero della Difesa.(Rum)