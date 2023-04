Russia-Ucraina: autorità repubblica Donetsk, il 75 per cento di Bakhmut sotto controllo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 75 per cento del territorio della città di Bakhmut è sotto controllo delle forze russe. Lo ha affermato il governatore ad interim della repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, che è stato oggi a Bakhmut. "Le unità (della compagnia paramilitare Wagner) stanno avanzando. Posso affermare con sicurezza che attualmente oltre il 75 per cento della città sono sotto controllo delle nostre truppe", ha detto Pushilin in un'intervista all'emittente "Rossija 24". "Mentre giravo per la città oggi, non ho visto neanche un edificio non distrutto (...). Il nemico, quando è stato costretto a ritirarsi sotto l'assalto delle nostre unità, ha cercato di infliggere il massimo danno", ha aggiunto il capo della repubblica di Donetsk. (Rum)