Spagna: "El Mundo", Juan Carlos in Spagna a fine aprile per partecipare a regata

- Il re emerito spagnolo, Juan Carlos, potrebbe rientrare in patria tra il 22 e 23 aprile prossimi per partecipare alla regata della Coppa di Spagna che si terrà nella città di Sanxenxo in Galizia. È quanto riferito da fonti vicine all'ex monarca al quotidiano "El Mundo". Prima di questo viaggio, che durerà diversi giorni, parteciperà a un pranzo privato a Londra a cui lo ha invitato il re Carlo III, la cui incoronazione è prevista per il 6 maggio. Negli scorsi mesi, Juan Carlos, che dal 2020 vive negli Emirati Arabi, aveva espresso la volontà si recarsi regolarmente in Spagna, ora che la sua situazione giudiziaria con il fisco iberico è stata chiarita. (Spm)