Yemen: l’Iran sostiene l’impegno per il cessate il fuoco e la fine dell’embargo (2)

- Ieri, le delegazioni dell’Arabia Saudita, dell’Oman e del gruppo ribelle sciita degli Houthi, arrivate lo scorso 8 aprile a Sanaa, si sono incontrate nella capitale yemenita, per discutere del prolungamento dell’armistizio e della relativa tregua. Secondo l’ex consigliere del ministero degli Esteri saudita, Salem al Yami, i colloqui dimostrano che sia Riad, sia Sanaa hanno elaborato un piano di pace. Come riferisce “Al Jazeera”, inoltre, un “alto funzionario” del governo yemenita lo scorso 7 aprile aveva annunciato che le autorità di Sanaa si erano messe d’accordo con gli Houthi per prolungare di sei mesi la tregua, concordata il 2 aprile 2022 sotto l’egida Onu e scaduta il 2 ottobre dello stesso anno. Riad, da parte sua, vorrebbe un accordo che preveda una tregua di sei mesi, necessaria a instaurare un rapporto di fiducia tra le parti (in questa fase, ad esempio, dovrebbe avvenire il pagamento degli stipendi della pubblica amministrazione, anche nelle regioni sotto il controllo degli Houthi), seguita da un periodo di consultazioni di tre mesi, nei quali negoziare la gestione della fase transitoria. Quest’ultima, della durata di due anni, dovrebbe quindi permettere alle parti di concordare una soluzione definitiva al conflitto in Yemen. (segue) (Irt)