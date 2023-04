© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta nella città di Louisville, in Kentucky. La polizia locale ha confermato di essere intervenuta a seguito dell’incidente, aggiungendo che “ci sono diverse vittime”. L’ufficio locale del Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha confermato che si tratta di una sparatoria. (Was)