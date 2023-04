Nord Macedonia: ministro Finanze negli Stati uniti per incontri con rappresentanti Onu, Fmi e Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze macedone, Fatmir Besimi, è in visita di lavoro negli Stati Uniti fino a sabato, per incontrare alcuni alti rappresentanti dell'Onu, della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo riporta il ministero delle Finanze di Skopje. Besimi si incontrerà con il vice segretario generale dell'Onu, Amina Mohammed, e il direttore regionale per l'Europa e l'Asia centrale del programma per lo sviluppo dell'Onu (Undp), Ivana Zivkovic. Durante gli incontri si discuterà del supporto che la Macedonia del Nord riceve dall'organizzazione internazionale nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, finanza sostenibile, nonché delle linee guida per affrontare le sfide scaturite dalla crisi energetica e dei prezzi. Nell'ambito della visita di lavoro, il ministro delle Finanze di Skopje parteciperà anche agli incontri previsti della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale per fare il punto sulle politiche e le riforme intraprese dal Paese balcanico per il raggiungimento di tassi di crescita più elevati e sostenibili nonché sulle misure per fronteggiare la crisi, sottolinea la nota del ministero.(Seb)