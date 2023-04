Spagna: ministra Difesa Robles, Ceuta e Mellila sono spagnole e non c'è nulla da discutere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ceuta e Meilla sono città spagnole e "non c'è più nulla da discutere". Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in risposta alle parole del presidente del Senato del Marocco, Enaam Mayara, secondo cui entrambe le città "occupate" dalla Spagna saranno recuperate in futuro attraverso i negoziati e "senza ricorrere alle armi". Mayara ha rilasciato questa dichiarazione durante un evento organizzato dalla sezione femminile del suo partito in occasione del primo anniversario dell'inizio della nuova fase delle relazioni tra i due Paesi dopo l'incontro tra il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il re Mohammed VI a Rabat il 7 aprile 2022."Il governo è chiaro, non c'è alcun dibattito su questo argomento, non c'è alcuna possibilità di dibattito o altro da discutere", ha detto Margarita Robles in un'intervista a "Cuatro" quando le è stato chiesto se l'esecutivo di Pedro Sanchez chiederà al Marocco di rettificare le affermazioni del presidente del Senato di Rabat. (Spm)